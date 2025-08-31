Форвард Челсі Ніколя Джексон, найімовірніше, залишиться в клубі та не перейде до Баварії.

Челсі та Баварія узгодили трансфер Ніколя Джексона і гравець вилетів до Німеччини на підписання контракту. "Сині" мали отримати понад 80 мільйонів євро.

Баварія узгодила трансфер зірки Челсі – мюнхенці можуть витратити майже 100 млн

Утім, наміри Челсі змінилися після матчу проти Фулхема. Річ у тому, що Ліам Ділеп отримав травму задньої поверхні стегна і пропустить від шести до восьми тижнів. Як повідомляє The Athletic, через травму Ділепа Челсі відмовився відпускати Джексона до Баварії.

"У нас немає можливості щось зробити. Ми повідомили гравцеві та його агенту, що вони повинні повернутися до Лондона. Джексон – гравець Челсі. Ми спробуємо знайти рішення протягом останніх 48 годин", – пояснив спортивний директор Баварії Макс Еберль.

Фабріціо Романо повідомив, що Ніколя Джексон не вилетів до Лондона, а залишився в Німеччині. Його агент хотів би все ж провернути угоду на фініші трансферного вікна, але Челсі не хоче залишатися з одним форвардом.

Челсі здобув скандальну перемогу над Фулхемом – Енцо Фернандес оформив гол+пас

️ Bayern director Max Eberl on Nico Jackson: “I'm not in a position to act. We will tell the player and his agent that they have to go back to London, he’s Chelsea player”.



“For final 48h, we'll try to find a solution”, told BILD. pic.twitter.com/TPn9hPCpKV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025