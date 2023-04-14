Лондонський клуб потішив власних уболівальників після безнадійного матчу з Реалом у Лізі чемпіонів.

Челсі продовжив контракт зі своїм зірковим новачком Енцо Фернандесом ще на один рік, інформує аргентинський інсайдер Сесар Луїс Мерло. "Сині" активували спеціальну клаусулу в угоді з 22-річним чемпіоном світу вже через три місяці після його переходу.

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Попередній контракт Енцо з Челсі був розрахований до 30 червня 2031 року.

Екс-хавбек Бенфіки перебрався на Стемфорд Брідж у зимове трансферне вікно за рекордні для лондонського клубу 120 мільйонів євро. Однак, швидко став важливим гравцем у кризовій команді. Енцо провів 10 матчів в АПЛ і відзначився 2 асистами.

Нагадаємо, що Енцо не зумів врятувати Челсі від виїзної поразки Реалу в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ.

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