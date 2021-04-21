Челсі веде напружену боротьбу із Лестером за третю сходинку АПЛ, а у спину ще й дихають Вест Хем та Ліверпуль – у "молотків" взагалі на один пункт більше ("сині" на момент зустрічі мали гру у запасі). У поєдинку із Брайтоном підопічним Томаса Тухеля явно не були б зайві три очки, тим більше суперник аж 16-й у турнірній таблиці. Однак, "чайки" у цьому сезоні полюбляють відбирати очки в іменитих суперників, й сьогодні вони вкотре це довели.

Перший тайм поєдинку виявився досить нудним. Лише Хаверц пробивав з меж карного майданчика, але з його ударом без проблем впорався голкіпер. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

АПЛ перестрахувалась на випадок Суперліги – в англійських клубів-учасників буде лише один вихід

Після перерви ситуація на полі дещо змінилась – моментів побільшало, але особливої гостроти так і не було. На 78-й Лаллана з середньої дистанції ефектно вистрілив у лівий кут – Аррісабалага був безсильним, але його врятувала права стійка. Лондонці намагались будувати позиційні атаки, але у них нічого не виходило, і до кінця матчу вони так і не створили жодного вартого уваги моменту. Під завісу зустрічі гості залишились у меншості через другу жовту картку Вайта, однак використати чисельну перевагу "синім" не вистачило часу. Безгольова нічия.

Маліновський проти Фонсеки з останнім шансом, мадридське "пекло" для Барси і битва за Лігу чемпіонів – топ-матчі мідвіку