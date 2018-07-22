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Челсі не збирається продавати Азара – бельгійцю запропонують новий контракт

17:18 26
Челсі не збирається продавати Азара – бельгійцю запропонують новий контракт
Еден Азар / соцмережі

Челсі не прагне відпускати вінгера Едена Азара в Реал навіть за 170 млн фунтів. "Сині" хочуть запропонувати бельгійцю новий контракт на покращених умовах.

Челсі не буде приймати пропозицію Реала щодо Едена Азара, навіть якщо запропонована сума складатиме 170 млн фунтів, повідомляє Mirror.

Азар стане найвисокооплачуванішим гравцем Реала, – ЗМІ

Окрім цього, за інформацією видання, після повернення з Австралії клуб запропонує бельгійцю новий контракт на покращених умовах.

За новою угодою Еден зароблятимк 300 тисяч фунтів на тиждень. Нинішній контракт діє до 2020 року.

Раніше повідомлялось, що новий головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прагне зберегти в складі Азара, а також Куртуа та Вілліана.

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