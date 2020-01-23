Челсі не задоволений грою Аррісабалаги і хоче продати найдорожчого голкіпера в історії

Майбутнє голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги в лондонському клубі перебуває під питанням.

Челсі розглядає варіант з продажем воротаря Кепи Аррісабалаги, стверджує видання 90min.

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За інформацією джерела, у лондонському клубі вважають, що 25-річний іспанець не виправдовує ті 80 млн євро (рекордна сума для голкіперів), які Челсі заплатив Атлетіку за перехід голкіпера влітку 2018 року.

Одним з кандидатів на те, щоб змінити Кепу в Челсі називають 27-річного голкіпера Бернлі Ніка Поупа, трансфер якого обійдеться лондонцям значно дешевше (Transfermarkt оцінює Ніка в 12 млн євро).

Кепа до матчу з Арсеналом, де він пропустив 2 голи після двох ударів, посідав 127-е з 132 місць в рейтингу воротарів за відсотком відбитих ударів у топ-7 лігах Європи – всього 55,4% ударів по його воротах завершилися сейвами.

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