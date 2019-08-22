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Челсі не відпускає Бакайоко в Монако в оренду

06:30 74 Читать на русском
Челсі не відпускає Бакайоко в Монако в оренду
Тьємуе Бакайоко в Монако

Хавбек Челсі Тьємуе Бакайоко наразі залишається у лондонському клубі.

Лондонський Челсі не хоче відпускати Тьємуе Бакайоко в оренду в Монако. У англійському клубі вважають, що "монегаски" не виступають на потрібному рівні для розвитку футболіста, повідомляє RMC Sport.

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Сам Бакайоко не проти повернутись в французький клуб. Хавбек вже захищав кольори Монако, з якими сенсаційно виграв Лігу 1 та дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2016/17, поступившись Ювентусу.

У Челсі Бакайоко не зміг продемонструвати належного рівня, після чого перебрався на правах оренди в Мілан. Італійці не стали викупляти його контракт.

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