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Челсі не продасть Хадсон-Одоя, якщо Азар покине клуб

14:58 94 Читать на русском
Челсі не продасть Хадсон-Одоя, якщо Азар покине клуб
Каллум Хадсон-Одой / фото із соцмереж

Форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой і влітку може не перейти в Баварію, як планувалося раніше.

Цієї зими Каллум Хадсон-Одой був дуже близьким до переходу в Баварію. Мюнхенський клуб робив кілька пропозицій "аристократам", але вони відмовлялися продавати 18-річного англійця.

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Тепер же, шанси на відхід Каллума стали ще меншими. На Челсі був накладений трансферний бан. До того ж, Еден Азар може вже влітку піти в Реал.

Якщо бельгієць все ж залишить клуб, то лондонці точно не відпустять Хадсон-Одоя, повідомляє Тhe Sun. Вони готові зробити ставку гравця і дати йому більше ігрового часу.

В нинішньому сезоні Хадсон-Одой зіграв за Челсі 8 матчів у Лізі Європи, в яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

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