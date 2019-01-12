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Челсі не може узгодити трансфер Дзаппакости з Лаціо – сам захисник обрав майбутнє

15:50 120 Читать на русском
Челсі не може узгодити трансфер Дзаппакости з Лаціо – сам захисник обрав майбутнє
Давіде Дзаппакоста / Reuters

Італійський оборонець лондонського Челсі Давіде Дзаппакоста прагне повернутися на батьківщину в зимове трансферне вікно.

"Сині", однак, не можуть домовитися про умови переходу з римським Лаціо, повідомляє Football Italia.

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Лондонців не влаштовує оренда Дзаппакости з правом викупу. Натомість Челсі зацікавлений у повноцінному трансфері італійського оборонця, який фактично не має ігрової практики в нинішньому сезоні. Сам Дзаппакоста вже узгодив умови особистого контракту з римлянами.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Давіде Дзаппакоста провів лише 10 матчів у всіх турнірах.

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