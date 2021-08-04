У таборі "синіх" ламають голову над рокіровкою у захисній ланці.

Челсі прагне підписати молодого оборонця Севільї Жюля Кунде, але вартісному трансферу на заваді став Курт Зума, повідомляє The Guardian.

Севілья поставила ультиматум Челсі щодо трансферу Кунде

Керівництво "синіх" прагне позбутись Зума, щоб звільнити місце для гравця Севільї, і навіть знайшло для нього варіант з Вест Хемом, але французький захисник відмовився переходити до "молотобійців".

У минулому сезоні АПЛ Зума провів 24 матчі, в яких відзначився 5-ма голами. Transfermarkt оцінює Курта у 32 млн євро.

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