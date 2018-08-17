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Челсі не буде підписувати Фекіра

09:46 278 Читать на русском
Челсі не буде підписувати Фекіра
Набіль Фекір / соцмережі

Лондонський Челсі не збирається купувати форварда Ліона Набіля Фекіра попри чутки.

Челсі не стане підписувати футболіста Ліона Набіля Фекіра через велику кількість гравців на його позицію, повідомляє goal.com.

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Влітку французом активно цікавився Ліверпуль і навіть повідомлялось, що Набіль полетить у Мерсисайд проходити медогляд, але переговори "червоні" у підсумку провалили. Також була інформація, що "ткачі" продовжать контракт зі своєю головною зіркою.

Цього літа Фекір разом зі збірною Франції став чемпіоном світу-2018. У фіналі підопічні Дідьє Дешама перемогли збірну Хорватії з рахунком 4:2.

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