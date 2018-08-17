Челсі не буде підписувати Фекіра

Лондонський Челсі не збирається купувати форварда Ліона Набіля Фекіра попри чутки.

Челсі не стане підписувати футболіста Ліона Набіля Фекіра через велику кількість гравців на його позицію, повідомляє goal.com.

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Влітку французом активно цікавився Ліверпуль і навіть повідомлялось, що Набіль полетить у Мерсисайд проходити медогляд, але переговори "червоні" у підсумку провалили. Також була інформація, що "ткачі" продовжать контракт зі своєю головною зіркою.

Цього літа Фекір разом зі збірною Франції став чемпіоном світу-2018. У фіналі підопічні Дідьє Дешама перемогли збірну Хорватії з рахунком 4:2.

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