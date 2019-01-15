Челсі назвав Реалу ціну, за яку готовий розглянути трансфер Азара

Керівництво Челсі хоче заробити солідну суму на потенційному переході бельгійського хавбека в Реал.

"Сині" готові розглянути можливість трансферу Азара, якщо Реал запропонує щонайменше 112 млн євро, стверджує The Telegraph.

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Бельгієць, контракт якого з Челсі чинний до 2020 року, поки не поспішає підписувати нову угоду з лондонським клубом.

У поточному сезоні Азар зіграв 21 матч, в яких відзначився 10-ма голами та віддав 10 гольових передач. Раніше Еден зізнався, що завжди любив Реал.

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