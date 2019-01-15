toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН ДИНАМО

Челсі назвав Реалу ціну, за яку готовий розглянути трансфер Азара

13:02 1306 Читать на русском
Челсі назвав Реалу ціну, за яку готовий розглянути трансфер Азара
Еден Азар / reuters

Керівництво Челсі хоче заробити солідну суму на потенційному переході бельгійського хавбека в Реал.

"Сині" готові розглянути можливість трансферу Азара, якщо Реал запропонує щонайменше 112 млн євро, стверджує The Telegraph.

Екс-зірка Порту та Челсі Мейрелеш із хітом 80-х запалив на португальському шоу – вагома заявка на музичну кар'єру

Бельгієць, контракт якого з Челсі чинний до 2020 року, поки не поспішає підписувати нову угоду з лондонським клубом.

У поточному сезоні Азар зіграв 21 матч, в яких відзначився 10-ма голами та віддав 10 гольових передач. Раніше Еден зізнався, що завжди любив Реал.

Рекорди Мессі та Сульшера, "відскок Реала", Барселона – чемпіон першого кола Іспанії: підсумки євровікенду

Теги
Челсі Челсі Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Еден Азар Еден Азар Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
52
хв
Анже
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук