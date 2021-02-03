Челсі націлився на трансфер Зюле – у Тухеля солідний список бажань із Бундесліги
Наставник Челсі Томас Тухель роздумує над можливими варіантами підсилення команди влітку. На радари потрапив оборонець Баварії.
Ніклас Зюле став однією із трансферних цілей Челсі на літнє трансферне вікно, повідомляє Goal з посиланням на Sport Bild.
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Захисник Баварії нібито буде готовий покинути Мюнхен, якщо клуб здійснить трансфер Дайота Упамекано із РБ Лейпциг. Окрім оборонця "ротен", Челсі у списку бажань ще має, як мінімум, трьох гравців Бундесліги: вищезгаданого Упамекано, Девіда Алабу та Ерлінга Холанда.
Зауважимо, 25-річний Ніклас Зюле провів у поточному сезоні 20 поєдинків у футболці Баварії та навіть встиг відзначитись двома голами. Його контракт з мюнхенцями розрахований до літа 2022-го.
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