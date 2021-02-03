Наставник Челсі Томас Тухель роздумує над можливими варіантами підсилення команди влітку. На радари потрапив оборонець Баварії.

Ніклас Зюле став однією із трансферних цілей Челсі на літнє трансферне вікно, повідомляє Goal з посиланням на Sport Bild.

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Захисник Баварії нібито буде готовий покинути Мюнхен, якщо клуб здійснить трансфер Дайота Упамекано із РБ Лейпциг. Окрім оборонця "ротен", Челсі у списку бажань ще має, як мінімум, трьох гравців Бундесліги: вищезгаданого Упамекано, Девіда Алабу та Ерлінга Холанда.

Зауважимо, 25-річний Ніклас Зюле провів у поточному сезоні 20 поєдинків у футболці Баварії та навіть встиг відзначитись двома голами. Його контракт з мюнхенцями розрахований до літа 2022-го.

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