Челсі націлився на ще одного форварда з Бундесліги
21:40 - Читать на русском
Суперник збірної України на Євро-2020 має шанс переїхати у Лондон.
Форвард Штутгарт Саша Калайджіч зацікавив Челсі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
Вернер роздумує над "втечею" з Челсі: названа причина
Селекціонери чинного тріумфатора Ліги чемпіонів уважно слідкують за прогресом 24-річного австрійця. Нагадаємо, влітку 2020-го Челсі підписав одразу двох зірок Бундесліги – Тімо Вернера та Кайя Хаверца.
На Євро-2020 Саша виступав за збірну Австрії, яка мінімально обіграла Україну на груповому етапі. У минулому сезоні чемпіонату Німеччини Калайджіч провів 33 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та 5-ма асистами.
Бундеслігу не впізнати – всі топ-клуби змінили тренерів. Оригінальна спроба пригадати шаленство
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter