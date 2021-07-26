Суперник збірної України на Євро-2020 має шанс переїхати у Лондон.

Форвард Штутгарт Саша Калайджіч зацікавив Челсі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Селекціонери чинного тріумфатора Ліги чемпіонів уважно слідкують за прогресом 24-річного австрійця. Нагадаємо, влітку 2020-го Челсі підписав одразу двох зірок Бундесліги – Тімо Вернера та Кайя Хаверца.

На Євро-2020 Саша виступав за збірну Австрії, яка мінімально обіграла Україну на груповому етапі. У минулому сезоні чемпіонату Німеччини Калайджіч провів 33 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та 5-ма асистами.

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