Челсі націлився на одне з головних відкриттів Прімери – Барселона та Манчестер Юнайтед серед конкурентів

Челсі знайшов несподіваний варіант підсилення свого центру оборони.

Лондонці звернули увагу на 23-річного Пау Торреса з Вільяреала, інформує Daily Mail.

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Центрбек після повернення з Малаги зміг пробитися в основу "жовтої субмарини", ставши одним з головних відкриттів Прімери. В активі Торреса 2 голи і один асист в 29 матчах. Клаусула іспанця складає 45 млн євро, однак Челсі збирається серйозно збити ціну.

Додамо, що раніше чутки пов'язували Пау Торреса з Манчестер Юнайтед та Барселоною.

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