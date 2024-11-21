Реалу доведеться швидко діяти з новою угодою свого голкіпера, щоб не дозволити Челсі перехопити його.

Фран Гонсалес виступає у складі Кастільї і вже показав гарні результати. Керівництво клубу розхвалює двометрового голкіпера і бачить в ньому майбутнє команди.

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Relevo повідомляє, що Челсі стежить за Франом Гонсалесом. У 19-річного гравця залишилося півтора року контракту з Реалом. Мадридці хочуть продовжити угоду з ним. Челсі планує завадити планам "вершкових" і перехопити голкіпера.

Нагадаємо, що Фран Гонсалес підключається до тренувань з першою командою Реала.

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