Арсенал та Челсі цікавляться нападником Фіорентини Мойзе Кіном. Проте журналісти Footballtransfer вважають, що "синім" не варто поспішати з переходом, адже схожа ситуація була з Михайлом Мудриком, який не зміг заграти у клубі.

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"Спочатку здавалося, що "каноніри" набагато випереджають "синіх" у цих перегонах, проте велика грошова пропозиція від команди Тодда Бьолі дозволила їм забрати українського гравця з-під носа своїх суперників, незважаючи на те, що сума в 70 мільйонів євро значно перевищувала ринкову вартість Мудрика.

Це було рішення, яке виявилося катастрофою. Мудрик не тільки провалився в Челсі з погляду своєї гри, але й наразі відсторонений в очікуванні розслідування за фактом приймання забороненого препарату. Переїзд Кіна, мабуть, несе в собі такий самий ризик, як і угода Мудрика", – вважають журналісти.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов до Челсі у січні 2023 року. У нинішньому сезоні півзахисник провів 15 матчів за клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти. У грудні 2024 року стало відомо, що футболіст провалив допінг-тест. Наразі українець відсторонений від ігор та тренувань Челсі.

У нинішньому сезоні Мойзе Кін провів 34 гри за Фіорентину у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 3 асисти. Форвард є другим найкращим бомбардиром Серії А (15 м'ячів), поступаючись лише Матео Ретегі з Аталанти (22 голи).

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