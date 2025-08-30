Челсі офіційно підтвердив трансфер Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед. Аргентинець уклав контракт до 2032 року. Сума угоди склала 46 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед нарешті позбувається бунтівної зірки – відома сума трансферу в Челсі



Гарначо не входив у плани наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма. Футболіст не з’являвся на полі з моменту фіналу Ліги Європи 2024/25 і мав конфлікт із тренером.

21-річний Гарначо провів у Манчестер Юнайтед чотири сезони, де відіграв 144 матчі, забив 26 голів і віддав 22 асисти. Найбільш пам’ятним моментом став його удар "ножицями" у ворота Евертона, який приніс йому премію FIFA Puskas у 2024 році.

На міжнародному рівні Гарначо дебютував у складі збірної Аргентини у 2023 році, а наступного літа став переможцем Копа Америка. У його доробку 8 матчів у футболці "альбіселесте".

Зазначимо, що в Челсі Гарначо прийшов на заміну українцю Михайлу Мудрику. Українець перебуває поза складом Челсі через допінг-скандал. "Сині" шукали заміну Мудрику і врешті-решт зупинились на кандидатурі Алехандро Гарначо.

Челсі здобув скандальну перемогу над Фулхемом – Енцо Фернандес оформив гол+пас