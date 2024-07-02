Навколо вінгера збірної Іспанії та Атлетіка Ніко Вільямса розгорнулась боротьба між Челсі та Барселоною.

Лондонці тривалий час стежать за 21-річним іспанцем. Челсі навіть через посередника зробив запаморочливу пропозицію Ніко Вільямсу.

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Як повідомляє Diario Sport, вінгер Атлетіка дав чітку відповідь англійському клубу. Він чекатиме лише Барселону і хоче перейти тільки до "кулес". Челсі порадили не квапитися, а набратися терпіння і не тиснути на гравця, оскільки це може мати протилежний ефект. Щобільше, стратегія "синіх" відтепер базуватиметься на двох ключах: грошах і часі.

Челсі має набагато більше фінансових ресурсів, щоб переконати футболіста, і готові запропонувати йому зарплату від 15 до 20 мільйонів євро. Крім того, вони без проблем зможуть виплатити клаусулу, яка становить 60 мільйонів євро. Челсі розуміє, що фінансові проблеми Барселони дають їм перевагу.

Варто зауважити, що Ніко Вільямс грає переважно зліва на фланзі, де зазвичай розташовується в Челсі Михайло Мудрик.

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