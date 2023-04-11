Челсі в пошуках підсилення звернули увагу на молодого хавбека "блаугранас". Англійський клуб хоче скористатися тим фактом, що у Гаві немає професіонального контракту і він може стати вільнім агентом влітку.

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Як стало відомо AS, перші кроки Челсі вже зробив три тижні тому. Представники "синіх" зустрілися з агентом гравця у Мадриді. Англійська делегація намагалась донести до Гаві своє бажання залучити його до команди й те, що він отримає статус зірки в амбітному проєкті. Очікується, що найближчим часом сторони обговорять більш детально стратегію ймовірного трансферу.

Гаві дуже засмучений тим, що Барселона не приділила належної уваги до його справи та проблем з угодою. Зазначимо, що "блаугранас" врешті-решт не змогли зареєструвати контракт гравця через фінансові проблеми. Цією плутаниною і має намір скористатися Челсі. Ще одним стимулом для переходу Гаві у стан "синіх" є можливий прихід Луїса Енріке на посаду головного тренера команди. Лондонці зустрічались з іспанським наставником і влітку він може очолити команду. Між Гаві та фахівцем теплі стосунки. Луїс Енріке свого часу надав молодому гравцю його перші хвилина на полі у складі основної команди Барселони.

Нагадаємо, що півзахисник провів в цьому сезоні 27 матчів за "блаугранас" в Ла Лізі. В його активі один гол та три результативні передачі.

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