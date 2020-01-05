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Челсі намагається переманити Алабу – суперник збірної України може переїхати в Лондон уже в січні

12:44 230 Читать на русском
Челсі намагається переманити Алабу – суперник збірної України може переїхати в Лондон уже в січні
Девід Алаба / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Австрії Девід Алаба може найближчим часом змінити команду і чемпіонат.

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард прагне запросити до своєї команди захисника мюнхенської Баварії Девіда Алабу, аби закрити проблемну позицію лівого захисника, повідомляє видання The Mirror.

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"Пенсіонери" готові заплатити за гравця 60 млн фунтів стерлінгів вже у січні – для "синіх" це не стане проблемою, адже нещодавно з них зняли трансферний бан.

27-річний представник збірної Австрії, яка є суперником збірної України на Євро-2020, минулого сезону виграв з баварцями вже восьме чемпіонство і в Лондоні сподіваються, що Алаба захоче спробувати себе у новому турнірі.

У поточному сезоні Алаба зіграв за свою команлу у 17 матчах у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав одну результативну передачу.

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