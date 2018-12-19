Челсі налаштований підписати Іско вже у січні, – The Sun

Півзахисник Реала Іско може продовжити кар'єру в АПЛ. У послугах іспанця зацікавлений Челсі.

Челсі зацікавлений у підписанні півзахисника Реала Іско. Лондонці планують скористатись не найкращими відносинами 26-річного іспанця з головним тренером мадридців Сантьяго Соларі, повідомляє The Sun.

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Наставник Челсі Мауріціо Саррі бачить у Іско ідеального партнера для лідера команди Едена Азара. Очікується, що "сині" вже у січні запропонують Реалу близько 70 млн фунтів, а самому Іско – контракт із зарплатнею в розмірі 280 тисяч фунтів на тиждень.

Також у Іско зацікавлені Манчестер Сіті та Ювентус.

Контракт Іско з Реалом розрахований до літа 2022 року. В поточному сезоні півзахисник провів лише 11 матчів у Прімері, в яких забив 1 гол.

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