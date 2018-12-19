toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ШАХТАР ДИНАМО МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Челсі налаштований підписати Іско вже у січні, – The Sun

12:02 200 Читать на русском
Челсі налаштований підписати Іско вже у січні, – The Sun
Іско / фото: ФК Реал Мадрид

Півзахисник Реала Іско може продовжити кар'єру в АПЛ. У послугах іспанця зацікавлений Челсі.

Челсі зацікавлений у підписанні півзахисника Реала Іско. Лондонці планують скористатись не найкращими відносинами 26-річного іспанця з головним тренером мадридців Сантьяго Соларі, повідомляє The Sun.

Манчестер Юнайтед офіційно призначив Сульшера новим головним тренером

Наставник Челсі Мауріціо Саррі бачить у Іско ідеального партнера для лідера команди Едена Азара. Очікується, що "сині" вже у січні запропонують Реалу близько 70 млн фунтів, а самому Іско – контракт із зарплатнею в розмірі 280 тисяч фунтів на тиждень.

Також у Іско зацікавлені Манчестер Сіті та Ювентус.

Контракт Іско з Реалом розрахований до літа 2022 року. В поточному сезоні півзахисник провів лише 11 матчів у Прімері, в яких забив 1 гол.

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Іспанії Іско Іско Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
51
хв
Арсенал
21:45
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук