Капітан Челсі Ріс Джеймс і захисник Леві Колвілл впевнені у собі перед матчем з ПСЖ у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025. У чвертьфіналі та півфіналі паризький гранд знищив Інтер Маямі та Реал із загальним рахунком 8:0.

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас

Попри це, в таборі лондонців зберігається впевненість. "Чесно, мені байдуже, що всі розхвалюють наших суперників. Ми готуємось правильно і їдемо туди, щоб виграти. Я вже грав у багатьох фіналах, де ми були фаворитами – і програвали. ПСЖ – чудова команда, ми очікуємо складну гру, але ми теж чудова команда і здивуємо багатьох. Я впевнений, що наш аналітичний штаб переглядає матчі, де ПСЖ грав не найкраще, і ми спробуємо підлаштуватися під це", – цитує капітана Челсі Ріса Джеймса GOAL.

Ще сміливіше висловився його партнер по захисту Леві Колвілл: "Вони – чудова команда, але ми не Інтер і не Реал. Вони були справді хороші. Але Реал дуже відрізняється від нас. Вони не пресингують, як ми, і не грають, як ми. ПСЖ не повинен очікувати, що ми зіграємо так само. Ми покажемо інше. Ми інші гравці. Більшість у світі вважає, що ПСЖ виграє, але ми так не думаємо. Я ще на самому початку цього турніру казав у медіа, що ми – переможці, і ми дійшли до фіналу. Це доводить, що я не брехав. У гравців дуже сильний менталітет, і ми справді раді грати у фіналі. Це саме те місце, де ми маємо бути. Ми впевнені, що можемо виграти".

Нагадаємо, фінал Клубного чемпіонату світу-2025 між ПСЖ і Челсі відбудеться в неділю на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі.

Челсі забезпечив єврофінал Клубного ЧС-2025 – лондонці вибили Флуміненсе завдяки дебютним голам Жоау Педру