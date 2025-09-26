Перед матчем із Брайтоном Челсі залишився без кількох ключових гравців – травмовані Уеслі Фофана, Тосін Адарабьойо та Коул Палмер.

У Челсі дедалі серйозніші проблеми зі складом. Напередодні поєдинку проти Брайтона головний тренер Енцо Мареска підтвердив, що одразу троє важливих футболістів вибули на найближчі тури.

"Маємо травму Тосіна. Він, імовірно, не зіграє до міжнародної паузи – у нього невелике пошкодження литки. Уеслі Фофана отримав струс мозку в матчі Кубка ліги проти Лінкольна. Решта – у порядку", – цитує Мареску GOAL.

Фофана та Адарабьойо приєдналися до списку травмованих, де вже перебувають Леві Колвілл (вибув надовго) та Бенуа Бадіашиль, який ще не виходив на поле цього сезону. У лазареті також залишаються Ліам Ділеп, Даріо Ессуго та Ромео Лавія. Таким чином, італійському наставнику доведеться перебудовувати оборону в серії ключових матчів Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про травму лідера Челсі Коула Палмера, який пропустить 2-3 тижні. Попереду в Челсі матч із Брайтоном, після чого команда зустрінеться з Арсеналом та Борнмутом.

