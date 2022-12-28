Челсі надовго втратив основного захисника після чергової травми – проти Ліверпуля і Ман Сіті він не зіграє
21:18 - Читать на русском
Ріс Джеймс вибув на 4 тижні через травму коліна, яку отримав у матчі з Борнмутом.
На 53-й хвилині матчу з Борнмутом правий латераль Челсі Ріс Джеймс отримав травму коліна і був змушений просити заміну. Це була його перша гра з того часу, як він відновився після попередньої травми.
Челсі знайшов зіркову заміну своєму лідеру в Серії А
Як повідомляє офіційний сайт клубу, відновлення Джеймса після нового пошкодження займе до 4 тижнів. Джеймс точно пропустить матчі з Ноттінгем Форест, Манчестер Сіті, Фулхемом, Крістал Пелас та Ліверпулем.
У своєму твіттері Ріс написав, що 2022 став для нього "найважчим у житті".
Челсі впевнено переміг Борнмут, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ і знову втративши Джеймса
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