Ріс Джеймс вибув на 4 тижні через травму коліна, яку отримав у матчі з Борнмутом.

На 53-й хвилині матчу з Борнмутом правий латераль Челсі Ріс Джеймс отримав травму коліна і був змушений просити заміну. Це була його перша гра з того часу, як він відновився після попередньої травми.

Челсі знайшов зіркову заміну своєму лідеру в Серії А

Як повідомляє офіційний сайт клубу, відновлення Джеймса після нового пошкодження займе до 4 тижнів. Джеймс точно пропустить матчі з Ноттінгем Форест, Манчестер Сіті, Фулхемом, Крістал Пелас та Ліверпулем.

У своєму твіттері Ріс написав, що 2022 став для нього "найважчим у житті".

Челсі впевнено переміг Борнмут, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ і знову втративши Джеймса