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Челсі надіслав запит РБ Лейпциг щодо Вернера

15:14 211 Читать на русском
Челсі надіслав запит РБ Лейпциг щодо Вернера
Тімо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер може отримати шанс перебратись на Туманний Альбіон.

Челсі має намір підсилити атакувальну лінію Тімо Вернером, повідомляє The Telegraph.

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Представники лондонського клубу надіслали запит своїм німецьким колегам щодо суми відступних за форварда збірної Німеччини. Якщо сума влаштує "синіх", то Челсі готовий підписати Тімо вже взимку.

Відзначимо, що в контракті Вернера з РБ Лейпциг прописана клаусула в розмірі 30 млн євро, однак активувати її, за словами керівництва клубу, можна буде лише влітку.

В поточному сезоні Бундесліги Вернер провів 17 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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