У рамках 7-го туру АПЛ Бернлі у рідних стінах зазнав нищівної поразки від Челсі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бернлі продовжив 6-матчеву безвиграшну серію у матчі із Челсі. Лондонці відкрили рахунок у середині першого тайму. Вернер, у штрафному майданчику, класно віддав на Абрахама, який скинув під удар Зієшу – удар низом у правий кут не залишив голкіперу шансів.

Манчестер Сіті без Зінченка здолав Шеффілд Юнайтед з антирекордом при Гвардіолі – конкурент українця став найкращим

У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась – "сині" виглядали цілковитими фаворитами зустрічі і повністю контролювали гру. На 63-й подачу з кутового головою замкнув Зума – 0:2. Трохи згодом, на 70-й, Вернер вийшов віч-на-віч із воротарем та збільшив перевагу до розгромної. Бернлі ж за увесь матч не завдав жодного удару у площину воріт.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ