В рамках програми дня у 20-му турі АПЛ було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 20-й тур

Челсі – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Хаверц, 64

Ньюкасл – Фулхем – 1:0

Голи: Ісак, 89

Нереалізований пенальті: Мітровіч, 69 (Фулхем)

Челсі піходив до домашньої зустрічі проти Крістал Пелас у жахливому турнірному становищі. "Пенсіонери" виграли всього один поєдинок із останніх дев'яти, а загальна програшна серія у всіх турнірах досягла трьох матчів. Підопічні Грема Поттера впали на десяту позицію й ризикували провалитись ще нижче, тож команді була потрібна хоч якась перемога.

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В цій ситуації керівництво клубів змогло потішити фанатів, підписавши Мудрика й презентувавши його на заповненому Стемфорд Брідж. Михайло провів усю гру у віп-ложі, попиваючи каву й спостерігаючи за футболом своїх нових партнерів.

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Сам футбол виявився не настільки ефектним. Челсі володів ініціативою, виглядаючи краще, ніж у попередніх матчах. "Пенсіонери" створили кілька гарних моментів – втім, не було чогось такого, що дійсно б запам'яталось. Крістал Пелас ще й огризався своїми небезпечними атаками. По перерві ж зміст гри особливо не змінився, однак господарям вдалося відкрити рахунок.

Голом відзначився Хаверц, який замкнув подачу Зієша з лівого флангу. Цікаво, що починаючи із попереднього сезону АПЛ, лише Кейн забивав головою частіше, ніж Кай (11 проти 6). Цей гол виявився переможним, хоча на 86-й хвилині Дукуре дальнім ударом міг зрівняти рахунок – Кепа врятував. Челсі святкує тріумф, набирає 28 очок і наздоганяє Ліверпуль, однак залишається на десятій сходинці.

У паралельному поєдинку Ньюкасл приймав Фулхем. "Сороки" після двох нічиїх поспіль ризикували втратити позицію у зоні ЛЧ (для цього Тоттенхему треба було перемагати Арсенал), тож команда налаштувалася, як слід. Господарі володіли м'ячем 62% ігрового часу й провели у чотири рази більше пострілів по воротах (20 vs 5) – втім, навіть з трьох метрів вколотити м'яч у сітку не вдавалося.

"Коттеджери" ж могли покарати суперника за марнотратство, заробивши пенальті на 68-й хвилині. Мітровіч реалізував його, але гол не зарахували через курйозну причину – у серба при ударі поїхала нога, і він влучив м'ячем саме в неї. Два дотики при "11-метровому" робити не можна.

Зрештою, на 89-й хвилині Нюкасл дотиснув Фулхем, відкривши рахунок зусиллями Ісака. Швед замкнув подачу від Вілсона й приніс "сорокам" перемогу, завдяки якій вдалося набрати 38 очок і обійти МЮ за додатковими показниками.

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