Чемпіонат Англії 2022/23, 20-й тур

Челсі – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Хаверц, 64

Ньюкасл – Фулхем – 1:0

Голи: Ісак, 89

Нереалізований пенальті: Мітровіч, 69 (Фулхем)

Челсі піходив до домашньої зустрічі проти Крістал Пелас у жахливому турнірному становищі. "Пенсіонери" виграли всього один поєдинок із останніх дев'яти, а загальна програшна серія у всіх турнірах досягла трьох матчів. Підопічні Грема Поттера впали на десяту позицію й ризикували провалитись ще нижче, тож команді була потрібна хоч якась перемога.

Мудрик стримано прокоментував перехід з Шахтаря в Челсі

В цій ситуації керівництво клубів змогло потішити фанатів, підписавши Мудрика й презентувавши його на заповненому Стемфорд Брідж. Михайло провів усю гру у віп-ложі, попиваючи каву й спостерігаючи за футболом своїх нових партнерів.

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! pic.twitter.com/QiNPzWPNFY