Керівництво Челсі наблизилися до угоди з тренером, який очолить команду в наступному сезоні.

Лондонський клуб деякий час перебуває в пошуках нового наставника. Згадувалися імена Луїса Енріке, Венсана Компані чи Юліана Нагельсманна. Про те, всі три кандидати відпали за різних причин. Челсі сконцентрував свою увагу на екс-наставнику ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

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За інформацією Marca, перемовини між "синіми" та аргентинським тренером проходять дуже позитивно. Протягом тижня сторони обговорювали команду та майбутні трансфери. Наразі залишилось з'ясувати тільки економічні питання та строки контракту. Якщо нічого не зміниться, то найближчим часом угода буде укладена.

51-річний Маурісіо Почеттіно добре знає англійську Прем’єр-лігу, оскільки він уже тренував Саутгемптон (2013/2014) і Тоттенхем (з 2014 по 2019) – клуб, який він привів до фіналу Ліги чемпіонів у 2019 році. Потім він очолив ПСЖ з початку 2021 року до кінця кампанії 2021/2022, але покинув паризьку команду після провалу в Лізі чемпіонів.

До слова, парижани досі виплачують Почеттіно зарплатню. Цей пункт був доданий до контракту аргентинця торік, коли ПСЖ вирішили змінити тренера.

Talks between Mauricio Pochettino and Chelsea will continue this week to enter into crucial stages #CFC



He’s the favourite to get the job since Thursday, Luis Enrique & Nagelsmann are out.



This week, key to make final decision.



Kompany appreciated — but Pochettino is ahead. pic.twitter.com/CWGs8m9wCF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023

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