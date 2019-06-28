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Челсі може втратити двох оборонців – останнє слово за Лемпардом

11:38 142 Читать на русском
Челсі може втратити двох оборонців – останнє слово за Лемпардом
Маркос Алонсо / Reuters

Лондонський Челсі в літнє трансферне вікно можуть покинути відразу два флангових захисники – Давіде Дзаппакоста та Маркос Алонсо.

Обидва гравці планують покинути Стемфорд Брідж цього літа. Про це повідомляє Daily Star.

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Дзаппакоста переїхав до Челсі влітку 2017 року, та так і не зміг стати повноцінним гравцем основи чи хоча б ротації. В активі італійця лише 26 матчів за два сезони АПЛ. Ще взимку він міг повернутися на батьківщину, але Лаціо не зміг узгодити ціну правого оборонця.

Натомість Алонсо був провідним виконавцем "синіх" із часу свого приходу в 2016-му, однак втратив стабільне місце в складі в другій половині сезону 2018/19. Зокрема, в переможному фіналі Ліги Європи проти Арсенала він просидів усі 90 хвилин на лаві запасних.

Щоправда, наразі майбутнє Дзаппакости та Алонсо залишається невизначеним. Остаточне рішення щодо їхнього продажу прийматиме новий керманич Челсі, яким невдовзі повинен стати Френк Лемпард.

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