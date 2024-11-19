Вінгер Челсі Михайло Мудрик не входить до статусу недоторканних у лондонському клубі – українця готові продати, якщо отримають підхожу пропозицію.

Мудриком цікавляться одразу кілька неназваних клубів АПЛ, а Челсі може погодитись відпустити гравця, якщо отримає пристойну пропозицію, інформує Football Insider.

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Зазначається, що у клубі не надто охоче ставляться до відходу Михайла, оскільки "сині" борються за потрапляння до Ліги чемпіонів у наступному сезоні. Втім, кількість його ігрового часу в АПЛ почала суттєво зменшуватись через прихід Педру Нету, Жоау Фелікса та Джейдона Санчо.

До слова, Мудрик зіграв у 14 матчах за Челсі в цьому сезоні, в яких відзначився 2 голами та 5 асистами (при цьому жодної результативної дії в АПЛ у 7 поєдинках).

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