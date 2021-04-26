Атлетіко готує пропозицію Челсі щодо оборонця лондонців Сесара Аспілікуети, повідомляє El Gol Digital.

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Керівництво "синіх" може погодитись продати свого капітана, адже його чинний контракт з клубом розрахований до літа 2022-го. У 2012-му Челсі придбав іспанського захисника у Марселя за близько 9 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ 31-річний Аспілікуета провів 22 матчі.

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