Челсі може відпустити капітана в Атлетіко
21:24 - Читать на русском
Захисник Челсі Сесар Аспілікуета має шанс повернутись на батьківщину.
Атлетіко готує пропозицію Челсі щодо оборонця лондонців Сесара Аспілікуети, повідомляє El Gol Digital.
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Керівництво "синіх" може погодитись продати свого капітана, адже його чинний контракт з клубом розрахований до літа 2022-го. У 2012-му Челсі придбав іспанського захисника у Марселя за близько 9 млн євро.
У нинішньому сезоні АПЛ 31-річний Аспілікуета провів 22 матчі.
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