"Сині" вилетіли із Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу (0:2). В національній першості команда Лемпарда теж не показує той результат, на який сподівалося керівництво лондонського клубу. Невтішні виступи можуть позначитися на зарплаті гравців "синіх".

Мудрик і Бьолі приголомшили зірок Челсі у день презентації українця, – ЗМІ

За інформацією Daily Mail, зарплати деяких футболістів Челсі скоротяться щонайменше на 30 відсотків. Це стосуватиметься тих, кого купили після продажу клубу Романом Абрамовичем консорціуму на чолі з Тоддом Бьолі. Також, це торкнеться тих футболістів, які продовжили свої контракти при нових власниках. В нових угодах гравців з Челсі є пункт, згідно з яким оплата коливатиметься від того, чи кваліфікується команда в Лігу чемпіонів. Зазначається, що ті, хто має контракти, підписані в епоху Абрамовича, продовжуватимуть отримувати повну зарплату.

З моменту переходу Челсі під управління Бьолі клуб підписав 12 нових гравців, серед яких були Михайло Мудрик, Енцо Фернандес та Каліду Кулібалі. Нові контракти за цей період підписали 7 футболістів.

"Сині" посідають 11 місце в турнірній таблиці АПЛ з 39 очками, зберігаючи теоретичні шанси потрапити до топ-4, що дає право на участь у Лізі чемпіонів.

Реал став півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге здолавши Челсі – Родріго зробив дубль, Мудрик непогано вийшов на заміну