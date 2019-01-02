Челсі може продати Вулверхемптону Абрахама, який є найкращим бомбардиром у Чемпіоншипі

Форвард Челсі Таммі Абрахам, який зараз виступає на правах оренди за Астон Віллу, може перейти у Вулверхемптон.

Вулверхемптон хоче підсилитись нападником Челсі Таммі Абрахамом, який грає на правах оренди в Астон Віллі, повідомляє Sky Sports.

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21-річний форвард феєрить у Чемпіоншипі, забивши 16 голів у 20 поєдинках. Наразі англієць очолює список бомбардирів.

Проте, видання Evening Standard вже повідомило, що лондонці не збираються відпускати футболіста на постійній основі.

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