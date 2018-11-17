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Челсі може придбати Пулішіча взимку через загрозу трансферного бану

14:58 239 Читать на русском
Челсі може придбати Пулішіча взимку через загрозу трансферного бану
Крістіан Пулішіч / Reuters

Лондонський Челсі готовий оформити перехід атакувального півзахисника дортмундської Борусії Крістіана Пулішіча вже в зимове трансферне вікно.

Американський хавбек може переїхати на Стемфорд Брідж вже в січні, повідомляє Daily Mail.

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Лондонці давно цікавиться Пулішічем, але раніше прогнозувалося, що трансфер може відбутися влітку 2019 року. Проте, після інформації, що Челсі можуть заборонити здійснювати трансфери через порушення правил підписання контрактів з неповнолітніми гравцями, "сині" вирішили пришвидшити перемовини.

У сезоні 2018/19 Крістіан Пулішіч провів 7 матчів у Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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