Челсі може придбати Пулішіча взимку через загрозу трансферного бану

Лондонський Челсі готовий оформити перехід атакувального півзахисника дортмундської Борусії Крістіана Пулішіча вже в зимове трансферне вікно.

Американський хавбек може переїхати на Стемфорд Брідж вже в січні, повідомляє Daily Mail.

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Лондонці давно цікавиться Пулішічем, але раніше прогнозувалося, що трансфер може відбутися влітку 2019 року. Проте, після інформації, що Челсі можуть заборонити здійснювати трансфери через порушення правил підписання контрактів з неповнолітніми гравцями, "сині" вирішили пришвидшити перемовини.

У сезоні 2018/19 Крістіан Пулішіч провів 7 матчів у Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.