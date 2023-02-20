Сторони призупинили переговори щодо продовження контракту, інформує The Athletic.

Критика Мудрика у соцмережах: українець ухвалив показове рішення

Челсі робив 24-річному Маунту 2 пропозиції, але вони були відхилені. Клуб зараз переживає кризовий період, тому не хоче відволікатися на сторонні питання. Влітку керівництво спробує ще раз переконати хавбека. Якщо ж не вийде, то Мейсона будуть продавати, щоб заробити бодай якісь гроші (чинна угода завершується 2024-го). Інтерес до півзахисника проявляли обидва Манчестери, Ліверпуль та Ювентус.

Маунт виховувався у системі Челсі з 6 років. Хавбек провів 191 матч за клуб, оформив 31 гол та 37 асистів. Після ЧС-2022 півзахисник демонструє дуже слабку форму – всього одна результативна дія у 10 матчах.

Зірковий дует Реала, рекордсмен МЮ, чемпіони світу: топ-10 вільних агентів без форвардів