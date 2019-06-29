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Челсі може повернути Морату – відома причина

11:37 217 Читать на русском
Челсі може повернути Морату – відома причина
Альваро Мората / EFE

Форвард мадридського Атлетіко Альваро Мората, права на якого належать Челсі, може достроково повернутися у Лондон.

"Сині" розглядають варіант із достроковим завершенням півторарічної оренди нападника в Атлетіко, повідомляє The Telegraph.

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Керівництво Челсі попередило "матрацників", що відкличе Морату, якщо мадридці не викуплять його за 50 млн фунтів. Таке рішення продиктоване трансферним баном лондонців, які не зможуть підписувати нових гравців до літа 2020 року. Сам 26-річний іспанець неодноразово заявляв, що хоче залишитися на Ванда Метрополітано.

Після зимового переходу до Атлетіко Альваро Мората провів 15 матчів у Ла Лізі, в яких забив 6 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

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