Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може заплатити чималу компенсацію "пенсіонерам", якщо його вина у вживанні допінгу буде доведена.

"Якщо Мудрика визнають винним у вживанні допінгу, то, ймовірно, Челсі не лише матиме можливість розірвати з ним трудові відносини за грубе порушення контракту, але й може спробувати подати до суду на Михайла.

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Челсі може навіть стверджувати, що Мудрик повинен компенсувати клубу мільйонні збитки, чого вони раніше домагалися в ситуації з Адріаном Муту, тому це не слід виключати такий варіант.

Судові позови клубів проти гравців ніколи не є вигідною ідеєю для будь-кого, особливо для потенційних гравців, які розглядають можливість переходу до клубу. Тому я підозрюю, що Челсі захоче діяти дуже обережно в ситуації з Мудриком", – розповів спортивний юрист Саймон Ліф у розмові з The i Paper.

Нагадаємо, що Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років через виявлені в його крові заборонені речовини.

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