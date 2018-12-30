Челсі може підписати Хуммельса за 30 млн фунтів

Лондонський Челсі зацікавився оборонцем мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Матсом Хуммельсом.

Боси "синіх" збираються підсилити лінію оборони в січні, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, Челсі та Баварія вже контактували щодо трансферу Хуммельса. Мюнхенці готові відпустити досвідченого центрбека, який перестав бути беззаперечним гравцем основи, за 30 млн фунтів.

Сам 30-річний німець зацікавлений у переїзді на Стемфорд Брідж. "Ротен" озвучили представникам Челсі дедлайн для підписання Хуммельса – 14 січня, щоб мати час на пошук заміни.

У сезоні 2018/19 Матс Хуммельс провів лише 9 матчів у Бундеслізі.

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