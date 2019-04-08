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Челсі може перехопити у Шахтаря хавбека Гімараєса – "сині" готові викласти божевільну суму

8 квітня 23:45 226 Читать на русском
Челсі може перехопити у Шахтаря хавбека Гімараєса – "сині" готові викласти божевільну суму
Бруно Гімараєс / соцмережі

Молодий хавбек Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс може перейти в Челсі замість Шахтаря. Лондонці готові заплатити божевільну суму.

Челсі посперечається з донецьким Шахтарем за півзахисника Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєса, повідомляє Daily Mail. "Сині" готові викласти 40 млн фунтів.

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Раніше стало відомо, що молодого таланта переглядав скаут "гірників" Жозе Боту, який перейшов з Бенфіки.

Нагадаємо, Челсі перебуває під трансферним баном ФІФА, але прагне оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Відповідно до регламенту, на час розгляду позову клуб отримає право реєструвати нових гравців.

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