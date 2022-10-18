Оренди гравців Ювентуса в останні години трансферного вікна поки зовсім не приносять зиску грандам АПЛ.

Ліверпуль мучиться з травматичним Артуром, а Деніс Закарія досі не зіграв жодної секунди за Челсі. Швейцарець може покинути Стемфорд Брідж вже взимку, інформує Evening Standard.

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В останній день літнього вікна Ювентус віддав Закарію в оренду на весь сезон з правом викупу за 30 млн фунтів. Втім, ні Томас Тухель, ні Грем Поттер поки не дали новачку жодного шансу. 25-річний хавбек невдоволений таким станом справ, тому попросив особистої зустрічі з головним тренером і власником Челсі Тоддом Бьолі. Якщо Денісу не дадуть гарантій щодо ігрового часу, то він проситиме відпустити його в іншу команду вже під час зимового вікна.

Жалюгідна практика Закарії є проблемою і для збірної Швейцарії, у якої важливий виконавець випадає з гри перед чемпіонатом світу.

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