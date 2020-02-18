Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У 26-му турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув виїзну перемогу над лондонським Челсі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Господарі поля активніше розпочали матч, але не змогли втілити власну перевагу в дебюті поєдинку в забиті м'ячі. Коли ж манкуніанці оговталися, то створили "синім" проблеми.

Манчестер Юнайтед здобув контроверсійну перемогу над Челсі – VAR скасував два голи лондонців

Перший гол Юнайтед забив у роздягальню. На 45-й хвилині Ван-Біссака обігрався у центрі поля з Фредом, далі просунувся вперед, накрутив Вілліана на підступах до штрафного й класно навісив у район воротарського. А там Антоні Марсьяль виграв верхову боротьбу в Крістенсена та головою відправив м'яч у кут воріт Кабальєро.

Із другого поверху "червоні дияволи" забили і після перерви. Допомогла підопічним Сульшера серія кутових. На 66-й хвилині Фернандеш навісив із лівого флангу, а Харрі Магуайр виявився найспритнішим біля воріт Челсі – 0:2.

До слова, лондонці в матчі проти МЮ теж забили двічі. Проте, обидва голи відмінили після допомоги VAR: забитий м'яч Зума скасували через сумнівний фол Аспілікуети, а Жиру за мить до точного пострілу заліз в офсайд.

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