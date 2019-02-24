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ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - КАРПАТИ

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

21:47 1009 Читать на русском
Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу
Челсі – Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу / твіттер Челсі

Манчестер Сіті переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Англія, Кубок англійської ліги, фінал

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0, пенальті – 3:4

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Команди не змогли забити бодай м'яч за 120 хвилин ігрового часу, тому довелося вирішувати питання щодо переможця турніру в серії пенальті. Влучнішими виявилися гравці Манчестер Сіті – з п'яти виконавців схибив лише Сане. Натомість у Челсі Жоржінью не забив уже першим ударом (Едерсон без проблем парирував), а Давід Луїс влучив у стійку.

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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Англія Відеоновини Манчестер Сіті - Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Челсі Челсі
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