Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Англія, Кубок англійської ліги, фінал

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0, пенальті – 3:4

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Команди не змогли забити бодай м'яч за 120 хвилин ігрового часу, тому довелося вирішувати питання щодо переможця турніру в серії пенальті. Влучнішими виявилися гравці Манчестер Сіті – з п'яти виконавців схибив лише Сане. Натомість у Челсі Жоржінью не забив уже першим ударом (Едерсон без проблем парирував), а Давід Луїс влучив у стійку.