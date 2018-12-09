Челсі – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті програв Челсі в 16-му турі АПЛ. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку Челсі – Манчестер Сіті.

АПЛ, 16-й тур

Челсі – Манчестер Сіті – 2:0

Гол: Канте, 45, Давід Луїс, 78

Мауріціо Саррі зумів нарешті здобути першу перемогу над командою Хосепа Гвардіоли. Челсі забив у ворота Манчестер Сіті по голу у кожному з таймів.

Челсі впевнено переміг Манчестер Сіті

Після цього матчу Манчестер Сіті має в активі 41 очко та залишився на 2 місці, Челсі здобув 34 пункти та піднявся на 3 місце.