Челсі та Манчестер Сіті зустрічаються у 1/2 фіналу Кубка Англії 2020/21. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Челсі – Манчестер Сіті стартує о 19:30 за Києвом на знаменитому Вемблі. Це перший півфінал Кубка Англії, а іншого фіналіста в неділю визначать Саутгемптон та Лестер.

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Олександр Зінченко опинився в запасі. На тижні українець допоміг "містянам" вийти у півфінал Ліги чемпіонів, відігравши повний виїзний матч проти Борусії Д. Гвардіола зробив одразу 8 змін після того поєдинку – майже вся основа отримала відпочинок.

Челсі теж продовжує боротьбу в ЛЧ, пройшовши Порту. Відповідно, обидві англійські команди можуть зустрітися у фіналі турніру, якщо здолають Реал і ПСЖ.

Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади

Челсі: Кепа – Тьягу Сілва, Рюдігер, Джеймс – Жоржінью, Канте – Аспілікуета, Зієш, Маунт, Чілвел – Вернер.

Манчестер Сіті: Штеффен – Канселу, Діаш, Ляпорт, Менді – Родрі, Фернандінью, де Брюйне – Стерлінг, Торрес, Жезус.

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