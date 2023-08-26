Стерлінг мав виводити Челсі вперед вже на початку матчу, але після розіграшу штрафного розрядив свою гармату прямо у голкіпера Лутона. За трохи Фернандес з вигідної позицїі стрільнув по горобцях.

Челсі здобув першу перемогу з Почеттіно – 20-річний новачок оборони присоромив Мудрика, шоу Стерлінга, забив і Джексон

В середині тайму Рахім отримав передачу на фланзі, увірвався у штрафний, обігравши декількох захисників, і розкішно поклав у дальній кут. Ще до перерви Челсі міг ставити крапку у матчі, але Томаш Камінскі стояв стіною.

Після відпочинку Стерлінг оформив дубль, з району одинадцятиметрової позначки замкнувши простріл з правого флангу. За сім хвилин він у схожому стилі асистував Джексону, який забив свій дебютний гол за лондонців. Перша перемога Челсі в сезоні.