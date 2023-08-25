Михайло Мудрик випав як мінімум на 1 тур АПЛ 2023/23 через пошкодження. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Лутон на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда українця спробує виграти свій перший офіційний поєдинок під орудою Маурісіо Почеттіно після здобуття лише одного очка з 6 проти Ліверпуля та Вест Хема. Новачки Прем'єр-ліги дебютували з розгрому від Брайтона Де Дзербі, а другий тур пропускали – їхній стадіон ще допрацьовують, аби міг приймати домашні зустрічі. Де дивитися матч Челсі – Лутон онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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