Лондонці приймають мерсисайдців у другому турі англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Челсі – Ліверпуль стартує о 18:30 за київським часом. Пряму трансляцію від Setanta Sports Ukraine можна переглянути безпосередньо в цій новині. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Юрген Клопп і Френк Лемпард перед стартом сезону підігріли атмосферу цього матчу. Німецький фахівець вколов Челсі за величезні літні трати, а наставник "синіх" у відповідь пригадав, що Ліверпуль також недешево скупив свій переможний склад.

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Обидві команди успішно розпочали чемпіонат: Ліверпуль у результативному матчі перестріляв Лідс, а Челсі здобув важку перемогу над Брайтоном. Попереднє очне протистояння лондонців і мерсисайдців завершилося феєрією 5:3 на користь останніх.

Лемпард знову довірив місце в старті двом новачкам Вернеру та Хаверцу, а свіжопідписаний Ліверпулем Тьягу залишився в запасі. Також варто відзначити, що в центрі оборони гостей виходить Фабінью.

Стартові склади команд

Челсі: Кепа – Джеймс, Крістенсен, Зума, Алонсо – Канте, Жоржінью, Ковачіч – Хаверц, Вернер, Маунт.

Запасні: Кабальєро, Аспілікуета, Томорі, Барклі, Хадсон-Одой, Абрахам, Жиру.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Фабінью, ван Дейк, Робертсон – Кейта, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Адріан, Тьягу, Мілнер, Джонс, Мінаміно, Цімікас, Оріджі.

Челсі – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ: