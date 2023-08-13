Челсі в першому турі АПЛ приймає Ліверпуль. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Ліверпуль стартує о 18:30 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на телеканалі Setanta Sports Ukraine і на сервісі Setanta Sports.

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Михайло Мудрик розпочинає сезон в запасі Челсі. Маурісіо Почеттіно обрав схему з трьома центрбеками і без вінгерів, тому українцю не знайшлося місця в старті.

Юрген Клопп відразу поставив в основу Ліверпуля новачків Собослая та Мак Аллістера. А от Дарвін Нуньєс залишився на лаві запасних.

Стартові склади команд

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвіл – Джеймс, Енцо, Галлахер, Чілвел – Чуквуемека – Стерлінг, Джексон.

Запасні: Бергстрьом, Густо, Кукурелья, Маатсен, Сантос, Угочукву, Мудрик, Мадуеке, Берстов.

Ліверпуль: Аліссон – Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон – Собослай, Мак Аллістер, Гакпо – Салах, Жота, Діас.

Запасні: Келлехер, Гомес, Дарвін, Джонс, Елліот, Цімікас, Матіп, Доак, Макконнел.

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