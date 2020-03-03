Челсі – Ліверпуль: стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубка Англії

Челсі в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу Кубка Англії Челсі – Ліверпуль розпочнеться о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку та текстовий онлайн доступні на "Футбол 24".
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Стартові склади
Челсі: Кепа – Аспілікуета, Рюдігер, Зума, Алонсо – Гілмор, Ковачіч, Барклі – Вілліан, Жиру, Педро
Запасні: Кабальєро, Томорі, Джеймс, Жоржіньо, Маунт, Анжорін, Батшуаї
Ліверпуль: Адріан – Вільямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабінью, Лаллана, Джонс – Мінаміно, Оріджі, Мане
Запасні: Лонерган, Мілнер, Фірміно, Салах, Окслейд-Чемберлейн, Матіп, Чірівелья
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