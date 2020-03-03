toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОЛОС

Челсі – Ліверпуль: стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубка Англії

20:50 190 Читать на русском
Челсі – Ліверпуль: стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубка Англії
Челсі – Ліверпуль: стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубка Англії

Челсі в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/8 фіналу Кубка Англії Челсі – Ліверпуль розпочнеться о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку та текстовий онлайн доступні на "Футбол 24".

Пляшка шампанського під провал вічного суперника – Невілл ефектно відсвяткував першу поразку Ліверпуля в АПЛ

Стартові склади

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Рюдігер, Зума, Алонсо – Гілмор, Ковачіч, Барклі – Вілліан, Жиру, Педро

Запасні: Кабальєро, Томорі, Джеймс, Жоржіньо, Маунт, Анжорін, Батшуаї

Ліверпуль: Адріан – Вільямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабінью, Лаллана, Джонс – Мінаміно, Оріджі, Мане

Запасні: Лонерган, Мілнер, Фірміно, Салах, Окслейд-Чемберлейн, Матіп, Чірівелья

Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здолавши Астон Віллу: боягузливі "віллани", топ-матч Зінченка та активний Фоден

blog_ava
Динамо і СК Дніпро-1 потрібно хоча б 15 млн євро, щоб відбити трансфер Супряги, – ТаТоТаке
06:30
13334
Теги
Головне Англія Челсі Челсі Челсі - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Кубок Англії Кубок Англії 2019/20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Челсі
21:45
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук