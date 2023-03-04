Челсі зустрічається з Лідсом в рамках 26-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Челсі – Лідс розпочнеться о 17:00 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на ОТТ-платформі Setanta Sport, яка є офіційним транслятором АПЛ на території України. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Грем Поттер сподівається перервати 5-матчеву безвиграшну серію, два останніх поєдинки його підопічні взагалі програли. У цьому наставнику з перших хвилин не допоможе Михайло Мудрик, який не потрапив у стартовий склад Челсі третій матч поспіль.

Стартові склади:

Челсі: Кепа – Бадіашіль, Кулібалі, Фофана – Лофтус-Чік, Ковачіч, Фернандес, Чілвелл – Стерлінг, Феліш, Хаверц

Лідс: Мельє – Айлінг, Фірпо, Кох, Вьобер – Ааронсон, Саммервілл, Гаррісон, Адамс, МакКені – Рюттер